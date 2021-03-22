Українська співачка Ксенія Попова, яка прославилася завдяки "Х-Фактору", а пізніше стала новою солісткою "ВІА Гри", розбурхала спокусливими кадрами

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала уривки зі зйомки, в якій вона брала участь окремо від інших дівчат. Ксенія була одягнена в джинси з високою посадкою і короткий топ, який підкреслив її апетитні форми.

Ксенія танцювала під музику, рухаючи стегнами. Оператор, який знімав процес, вирішив зняти її принади крупним планом, що без сумнівів сподобалося шанувальникам ефектної блондинки. Це можна судити з коментарів, які вони залишили під постом.

"Дуже гаряче", «дуже красива», "Ауфф", "сподівався зйомка кліпу, а ні...", "Красуня", "яка ж ти красива! Треба в фільмах зніматися!",- пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Ксенія любить балувати фанатів пікантними фотосесіями. Це не дивно, адже їй є, що показати. Нова солістка популярного жіночого колективу володіє не тільки стрункою фігурою, але і особливою привабливою енергетикою. Це видно і в свіжому відео, від якого важко відірвати погляд, адже рухи дівчини заворожують.

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