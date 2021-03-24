Учасниця " Холостяка" Даша Ульянова поділилася новими бекстейдж-кадрами з останніх зйомок у новому образі

Молода переможниця "Холостяка" з Максом Михайлюком активно готується до літнього сезону і позбавляється від зайвої ваги, набраної за зиму. Дівчина мало не кожен день потіє в залі, показуючи свої тренування. У той же час, не забуває Даша брати участь в улюблених фотосесіях.

Так, дівчина знімається в різних фотосесіях з відомими фотографами досить часто, причому нерідко демонструє при цьому свій шпагат в стилі балерини Анастасії Волочкової. Сьогодні Ульянова вирішила показати на серії кадрів свій сміливий образ в чорно плаття з вирізами.

Справа в тому, що красуня взяла участь у зйомці з новим іміджем. Даша позувала з розпущеними довгими локонами, яскравим макіяжем на обличчі і в стильній сукні, на якій був зроблений акцент.

Наряд з невеликим декольте, тонкими бретельками і вирізом став ключем до успішного цибулі Ульянової. А ось чорні рукавички ідеально завершили образ, яким Даша залишилася задоволена.

Також раніше на відпочинку Даша показала ефектний кадр з фірмовим шпагатом в стилі Волочкової. Красуня ефектно сіла на шпагат біля огорожі, взявшись за металеві поручні, перевершивши Волочкову. Зірка захопила своєю розтяжкою і сідницями, які можна легко оцінити на кадрі.

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Так пишуть, ті хто нічого не можуть. Круто", " більше шпагатів!!! Ще більше", "вогонь", "Чарівна", "обожнюю твої шпагати", "піде апарат", "дуже крута фотка і шпагат", "Даша ти чарівна".

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