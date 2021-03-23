Знаменита співачка Софії Ротару живе в розкішному котеджі, розташованому в 22 км від Києва в околицях Конча Заспи

Площа особняка зірки становить близько 300 квадратних метрів. Про це йдеться в сюжеті програми "Викриття" на Youtube-каналі Kyiv LIVE (щоб подивитися фото і відео, проскролльте до кінця сторінки).

У будинку-три поверхи з панорамними вікнами і високими стелями.

У вітальні скляна стіна від підлоги до стелі і камін. Прикрашає приміщення люстра в середньовічному стилі.

Інтер'єр складається з елементів національного стилю з вишивкою, гобеленами та оборегами, які переходять від покоління до покоління.

Особняк побудований з дерев'яних колод, які були куплені у Фінляндії. Зруб утеплили зовнішнім облицюванням.

Також на території є гостьовий будиночок, альтанка в саду і спеціальне приміщення для інвентарю.

Саме в цьому котеджі зірка проводить локдаун і береже себе від підступного коронавірусу.

Зазначимо, за словами концертного директора артистки Сергія Лаврова, Софія Ротару більше за інших артистів постраждала через пандемію коронавірусу.

Багато зірок вже знову дають концерти, але не Ротару.

"Дзвінки є: замовники хочуть, щоб Софія Ротару заспівала на їхніх заходах. Буквально недавно була можливість полетіти на корпоратив в Новосибірськ. Замовник готовий був оплатити і гонорар, і всі витрати співачки та її колективу. Але змушені були відмовити. Софія Михайлівна знаходиться в Києві. І у неї фізично немає можливості вилетіти до Москви через закриття кордонів», - розповів Сергій Лавров

Варто відзначити, що гонорар у Софії Михайлівни солідний – від 100 тисяч євро за один виступ на корпоративі. В місяць вона зазвичай виходить на сцену два-три рази. Неважко підрахувати, при самому скромному розкладі-двох концертах-артистка втрачає 14 мільйонів рублів на місяць. Виходить, що за три місяці пандемії зірка не дорахувалася більше 42 мільйонів.

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