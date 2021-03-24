Учасник шоу "Голос країни 11" Микита Ломакін, який зустрічався зі співачкою Мішель Андраде, приголомшив звісткою та кадрами

Як передає Politeka.net, 22-річний артист опублікував свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких постав у ванній.

Микита позбувся футболки, поставши в домашніх картатих штанях. Хлопець зняв свій голий торс у відображенні дзеркала, покрутившись то боком, то прямо. Ломакін явно милувався собою.

Співак розкрив, що так привернуло його увагу і що він цим хотів сказати.

"Я схуд, тому що... захотів", - похвалився він тим, що скинув зайві кілограми.

Якщо порівняти дані кадри зі знімками, які хлопець виставляв більше місяця тому, то видно, що не збрехав - талія, наприклад, дійсно стала на порядок менше. Правда, користувачам він все одно подобався, збираючи захоплені компліменти від своїх гарячих фанаток:

"Ну, бать, даєш❤️"; "кров кипить, бомба)😍"; "ідеальний варіант чоловіка🔥"; "Вау, я просто тащуся від цієї фотки😍 😢 відразу ставлю на блокування всіх екранів в телефоні🔥; "нікітос, ти що, знущаєшся?".

Раніше ми розповідали, що Ломакін, який увійшов в команду співачки Тіни Кароль на "Голосі країни", в останньому ефірі схлеснувся в "вокальному бою" з виконавицею з Казахстану. Микита вийшов переможцем, а, значить, продовжить боротьбу на проекті.

Правда, публіка пожурила Тіну, мовляв, даремно вона вибрала Ломакіна.

"Саулє заслуговувала більше цей шанс" - " і голос у неї сильніше. Микиту Тіна скрізь тягне, а їй цей шанс потрібен був більше😢 😢"; "...Шкода... дивимося і засмучуємося, учасниця з Казахстану реально крут", - коментували в Мережі.

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