Українська співачка, дружина репера Потапа Настя Каменських стала жертвою шахраїв

Артистка повідомила про це на своїй сторінці в соцмережі Інстарам, передає Politeka.net.

"Друзі! Всі конкурси я анонсую і проводжу виключно на особистій сторінці. Ніколи в них не веду вас на невідомі сайти, де потрібно вказати дані банківської карти. Будь ласка, не берете участі в такому, не переходьте за невідомими посиланнями і ретельно аналізуйте інформацію", - закликала артистка своїх шанувальників.

Варто відзначити, що подібний вид шахрайства з використанням імен популярних артистів, на жаль, набирає обертів в Україні.

Раніше Каменських вже попереджала, що аферисти проводять фейкові розіграші, прикриваючись її ім'ям.

Також про шахраїв, які використовують її ім'я попередила телеведуча Катерина Осадча.

"Вони пишуть, що ви стали фіналістом конкурсу. Ні в якому разі не відкривайте ці повідомлення. Швидше за все, це посилання на злом вашого аккаунта. Будьте пильними. Вся інформація про конкурси є на моєму акаунті. Не піддавайтеся шахраям!» ,- зазначила телеведуча.

Ще раніше активізувалися аферисти, які обманюють фанатів "Квартал 95", пропонуючи участь в деяких розіграшах. Тоді використовували ім'я Євгена Кошового.

Нагадаємо, Настя Каменських після сімейного горя розпродає дорогі серцю речі: "запрошую...".

Як повідомляла Politeka, щаслива Каменських ніжно притулилася до Потапа:"Мімішність зашкалює".

Також Politeka писала, Потап несподівано покинув Україну з найріднішою людиною, залишивши Каменських одну: "радий бачити".