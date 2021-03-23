Епатажна співачка Оля Полякова, вирушила нещодавно на черговий відпочинок, показала ідеалньий прес

Після народження другої дочки раніше зірка навіть поскаржилася: вона не може скинути зайве. Однак після співачка взяла себе в руки, зібралася, змінила харчування і режим тренувань. Перетворення не змусило себе чекати. Довгонога зірка в коротких сукнях може підкорити будь-якого своєю зовнішністю і ідеальною фігурою.

Отримати її не так просто, адже навіть у відпустці зірка не відмовляється від тренувань. Як видно в розділі Сторі, Ольга добре проводить час. А також заодно і тренується. Демонстрація її преса не залишить байдужими фанатів-мама двох дочок виглядає і справді розкішно. Так і хочеться написати " Вчіться!"- адже зірка є реальним прикладом того, як можна старанністю перетворити себе.

«Я можу розбудити свою дочку Машу о дев'ятій ранку, наприклад, як я зробила в останній день її літніх канікул, і ми із задоволенням пробігли сім кілометрів по Маріїнському парку. Зарядилися енергією, провели час, як мама і дочка», - розповідала в інтерв'ю зірка раніше.

Модно також відзначити, що Ольга часто бігає, робить упор на ноги і готує вдома сама. Ольга не їсть такі продукти, як: хліб, цукор, білий рис, всі злаки з крохмалем і глютеном, все смажене, копчене і солоне. Також під забороною знаходиться фаст-фуд, солодощі та майонез.

У попередніх "сторіз" Полякова розсекретила, з ким вирушила відпочивати, поставши в готельному номері зі старшою донькою Машею. І мама, і дівчинка стояли перед дзеркалом, як солдатики, випрямивши спину і опустивши руки по швах, обидві в сонцезахисних окулярах. Оля була в золотистому ліфі від купальника і джинсових міні-шортиках. А її дочка в ліловому купальнику і чорних лосинах.

"На пляж", - коротко підписала Полякова, додавши сміється смайлик.

Нагадавши, безбашенна Оля Полякова налякала новим обличчям, переборщивши з епатажем: "Мяу!"