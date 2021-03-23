Відомий комік і зірка "Квартал 95" Євген Кошовий з'явився перед шанувальниками з дивним обличчям, злякавши і насмішивши відразу

Як пише Politeka.net, в сторіс свого аккаунта в Instagram Євген Кошовий зняв відео з "перекошеними" губами. На відео Кошовий з'явився в супроводі дівчини в білому халаті, що не могло не налякати шанувальників артиста.

"Коротше дивіться, - сказав артист, - якщо раптом ви захочете стати красивими, то Інна зробить вас красивими по клацанню". В цей час дівчина клацає, а Кошовий розправляє губи.

"О, бачили, краса - страшна сила!", - на завершення сказав Кошовий. У ролику артист і дівчина Інна намагаються бути серйозними, але посмішка все одно проскакує в кадрі. Крім того, Кошовий підписав своє відео "рідкісні, але влучні походи".

Шанувальники не змогли прокоментувати кумедне відео, але і так зрозуміло, що гарний настрій всім фанам Кошового забезпечено. Варто сказати, що Євген Кошовий нечасто публікує фото і відео в своєму Instagram, але всякий раз, коли з'являється шанувальники залишаються в захваті від коміка, його тонкий гумор не залишає нікого байдужими.

Раніше Кошовий публікував кадри свого перебування вдома і забави з доньками. Спочатку Кошовий показав, як з ним розважалася його молодша дочка Серафима, яка взяла іграшкову праску і почала нагладжувати лисину тата. Під час цієї процедури комік виглядав здивованим і дуже серйозним. На наступних кадрах артист все так же сидить на дивані, а на його плечі лежить собачка породи чихуахуа.

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