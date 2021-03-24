Відома українська співачка Ані Лорак, яка живе і будує кар'єру в Росії,

Як пише Politeka.net нове фото артистка показала на своїй сторінці в Instagram.

Лорак відображена в тісній чорній сукні з глибоким декольте, яка ледве вмістила пишні форми співачки. Поверх вона накинула сірий піджак. Артистка завдала легкий макіяж. Образ вона доповнила яскравим манікюром.

На столику перед співачкою стояла чашка з кавою.

"Так все ж кава або чай?"- звернулася до передплатників Ані Лорак.

Відзначимо, що сама співачка ймовірно відповіла б на користь кави, так як вона не один раз зізнавалася в любові саме до цього напою. За словами співачки, він допомагає їй навіть заспокоїтися.

"Як можна зняти стрес - чашкою кави, а ще я люблю приймати ванни з ефірними маслами", - говорила раніше співачка.

Більш того, знаходиться місце для кави в раціоні Лорак навіть коли вона на дієті.

"З чашечки кави починається мій день. Це як ритуал, від якого не варто відмовлятися. Крім ранкової кави, можу випити ще пару чашок протягом дня. Але тут важлива міра! Пам'ятайте про те, якщо пити багато кави, організм буде швидше втрачати рідину і зневоднюватися. Берете каву? Прихопіть з собою ще й склянку води. Таким чином і від токсинів позбудетеся, і заповните запас рідини в організмі», - зізнавалася раніше Кароліна (справжнє ім'я Ані Лорак).

Відзначимо, серед шанувальників співачки думки щодо напоїв розділилися. Але не тільки це привернуло їхню увагу в новому після Лорак.

"Як завжди красуня", "красуня Кароліночка", "шалено красива😍", "Руки відразу вік видають", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Лорак після примирення з екс-чоловіком Муратом поділилася своїм щастям: "знову обручалку одягла".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак підігріла чутки про таємне весілля, засвітивши обручку: "кохана дівчинка! Щастя і...".

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