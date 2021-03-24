Дружина» холостяка " Макса Михайлюка Даша Хлистун поділилася стилнім кадром у весільному білосніжному вбранні

Даша почала ділитися особистими фото після оголошення своєї вагітності публічно помітно частіше, ніж раніше. Тепер дівчина також показує фото, які до цього тримала в архіві. Таким знімком став кадр, на якому вона сама позувала у витонченому дизайнерському білому вбранні з блискітками.

У ніжній фотосесії Даша брала участь у Барселоні, яка підкорила її своєю красою і оточен:

"Ох Барселона 💔 я так мало там була, але так сильно полюбила. Повертаючись туди кожен раз, в моєму житті відбувалися зміни. Після останніх, я навіть задумалася переїхати туди жити. Ось буває якась незрозуміла зв'язок з містом або країною в цілому. У мене цей зв'язок з Іспанією. Я обов'язково скоро туди полечу... тільки вже не одна 😌 👨 👩 👧 te veo pronto cariño️️", - написала Даша під чуттєвим фото.

Ось як реагують фанати:

«Плаття Berta🔥; Барселона - любов 😍😍 3 рази була і хочеться ще і ще 💔; Гарна😍; ❤️😍яка гарна; В цьому фото шикарно все 🔥😍; Моя красотулька улюблена 😍; Барселона - це любов❤️; Шикарна; Ви така красива, щира, чиста душею; Яке гарне плаття на вас; Казкова країна😍; тут Даші немає рівних».

За словами пари, вони вже в шлюбі, хоча ніяких подробиць про це розкривати не планують. Кілька годин сам Михайлюк вирішив нагадати про себе, побажати гарного дня і поділився яскравим сімейним фото з Дашею.

Пара ніжно обіймалася один з одним, акцентуючи увагу на положенні моделі – тому вони обидва були без верхнього одягу і в досить простих образах в цілому.

Нагадавши, дружина "Холостяка" Михайлюка показала, як сильно змінилася під час вагітності: різниця вражає.

Як повідомляла Politeka, дружина " Холостяка "Михайлюка забула про пристойності в рваних колготках і білизні:" сяє яскравіше, ніж...".

Також Politeka писала, що дружина " Холостяка "Михайлюка запаморочила голову фігурою до вагітності:"небезпечна поза".