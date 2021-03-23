Репер і продюсер Олексій Потапенко, більше відомій під своїм сценічним псевдо Потап поділився яскравим знімком, похвалившись кількістю переглядів свого кліпу "Сһіса Вamboni"

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Потап розмістив невеликий епізод з кліпу, де він піднімає зі столу револьвер і вистрілює в стелю, тим самим припиняючи дикий крик, який звучить весь ролик.

"10 мільйонів", - написав артист, - пройде ще 90 мільйонів і ви вловите прихований сенс цієї електромантри". Також позначив тегами" Сһіса Вamboni","mozgi".

Шанувальники кинулися вітати Потапа з такою неймовірною перемогою. Адже кожному артисту лестить, що його робота улюблена глядачами.

Однак деякі шанувальники відзначили, що з першого разу зрозуміли підтекст "електроматри", інші просто подякували співака за таку заводну і прикольну музику:

"Деякі і з першого разу вловили......", "🚀🙌🏻💚", "❤️Це моя найулюбленіша пісня і найулюбленіший кліп", " ❤ ️ Алан Бадоєв перевершив себе!", "Потап ви, як завжди, у своєму стилі😍 👏", "моя найулюбленіша пісня🔥 🔥 🔥", "90 мільйонів років😂 👏 🙌", - відгукнулися шанувальники протягом невеликого проміжку часу.

А ось і сам ролик і електромантра про яку пише Потап:

Нещодавно Наталія Могилевська згадувала, як пародіювала Потапа на шоу "Маскарад", варто відзначити, що вона співала саме цю пісню Потапа.

Нагадаємо, що Могилевська в шапочці і спортивках "замахнулася" на місце Потапа, відео: "Наталя, та ви природжений…"

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