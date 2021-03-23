Відома ведуча телеканалу "1+1" Марічка Падалко вразила спортивними порадами

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram телеведуча написала докладну інструкцію для тих, хто хоче почати бігати. Як відомо, сама Падалко не тільки активно займається спортом, не пропускає пробіжки, але також бере участь в марафонах. При цьому, як зізналася Марічка, своє життя вона змінила в 38 років, коли почала бігати, ніколи до цього не займаючись бігом професійно.

"Як почати бігати з "середи", «четверга», з «весни», з «гарної погоди», ну а краще, звичайно, "з понеділка". Ви ж насправді хотіли сьогодні! Але сніг завадив, правда? Здається, відкладати вже нікуди). Тому кілька порад "чайникам" від "чайника", - бадьоро почала Падалко.

Вона зазначила, що всім бігунам обов'язково потрібні бігові кросівки, тому що бігати в звичайних кросівках не можна. Марічка радить купувати спортивне взуття на піврозміру більше. З її досвіду, в такому випадку після бігу пропадають мозолі і натоптиші.

"Починайте дуже повільно-це стосується і швидкості і відстані, і загального "азарту", - підкреслює телеведуча, додаючи, що бігати щодня не обов'язково.

Сама телеведуча вважає за краще приділяти пробіжці 4 дні на тиждень. За її словами, це найоптимальніший варіант.

У коментарях зірці залишили масу слів подяки і компліментів.

"Яка ти худа, особливо на 8 фотці)", "Спасибі за інформацію. Дуже корисно", "я почала бігати завдяки Марічці!", "Ви, як завжди корисно і круто написали! Я бігаю кожен день і кайф", - пишуть люди.

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