Алла Пугачова в молодіжному вбранні засвітилася на пляжі з Максимом Галкіним та їхніми дітьми

Яскраве фото зоряного сімейства з'явилося на одній з фан-сторінок в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку можна побачити, як подружжя та їхні діти-двійнята - Гаррі і Ліза - проводять час на березі моря. Судячи з усього, це архівне фото, зроблене влітку.

Для прогулянки на пляжі Алла Борисівна вибрала досить сміливий для свого віку наряд. Так, співачка хизувалася в молодіжній сукні-футболці, ледь прикриває коліна. На пояс вона пов'язала теплу кофту. Завершили образ Примадонни білі кросівки і великі окуляри.

До співачки зворушливо притулилася її дочка Ліза, а маленького Гаррі Галкін посадив до себе на плечі.

"Літнє сімейне фото", - йдеться у підписі до знімка.

Шанувальники зіркової сім'ї бурхливо обговорюють знімок в коментарях.

"Мої Любимки", "Дружна сімейка! Ви такі чудові, щасливі, красиві!", "Дуже гарне фото", "ви принадність", "Краща пара", "Ну ось же, прекрасна сім'я!", "Літо ах літо, коли ж наступне літо", "сімейна ідилія", "чудова, мила сімейка!! Благополуччя на довгі роки", " Аллочка Борисівна, ну просто принадність, молодше молодих! Здоров'я вам і щастя на довгі роки! Злостивці нехай відпочивають", "Алла ви тут виглядаєте на 35 не більше,, щаслива сім'я", - пишуть люди.

Нагадаємо, старіюча Пугачова вразила восковим обличчям і дивною позою: "вже лягаєш і думаєш...".

Як повідомляла Politeka, Галкін, який втік від Пугачової і дітей, без штанів похвалився новим життям.

Також Politeka писала, що Галкін ошелешив звісткою, що їде від Пугачової і дітей, що сталося: "у такому вигляді?".