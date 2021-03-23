Відомий український телеведучий Юрій Горбунов показав як розважається з маленьким сином, посадивши того за кермо авто

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Горбунов показав фото, на якому маленький Іван тримається за кермо автомобіля. Миле фото припало до душі шанувальникам Юрія.

"З таким водієм, ТАТО спокійний! (Поки мама не бачить 😇)", - написав відомий телеведучий. Також Юрій підписав фото, тегами" тат і син"," за кермом","гуляємо".

Малюк так захоплено схопився за кермо і вдивляється в дорогу, точно копіюючи поведінку батька, що шанувальники мимоволі замилувалися, яким чоловіком росте син телеведучих Іван.

Фотографія тут же набрала безліч лайків і коментарів.

"Круто🔥", " справжній мужчинка!!!🔥 ", "Крутити після отримання прав😂 🔥", "прикольно Привіт передавай синові!", "Малюк 😍", " Копія, Круто!",- написали небайдужі шанувальники.

Юрій часто публікує фото з сином, присвячуючи шанувальників у виховання дитини. Так, шанувальники телеведучого знають, що малюк любить грати з татом, збираючи конструктори, розмальовки машинок, і просто складаючи їх в ряд.

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