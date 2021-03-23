Відома співачка зірка "жіночого кварталу", чарівна брюнетка Марта Адамчук підкорила чарівною посмішкою, поміркувавши про мінливість погоди, настрою і жіночого характеру

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Марта розмістила яскравий знімок, посміхнувшись і розтопивши серця фанатів.

"Настрій мінливий, як сьогоднішня погода. А погода - як справжня жінка: то їй сонце, то їй сніг. І все не догодиш. І кінця цим думкам не буде. Тому фінал мінливий ... як і настрій))✌ 🏻", - написала марта.

У кадрі дівчина в чорній футболці під шию і ненав'язливим мейкапом з скуйовдженою зачіскою нахилилася, додаючи кадру динамічності. Знаменитість знаходиться на кухні, на тлі видно шафки світлих тонів.

Шанувальники написали безліч коментарів, заявивши, що все биде добре, незважаючи на погоду, насторіння та інші фактори, " добро переможе":

"Боротьба зими і весни 🔥 але ми знаємо, хто переможе 😉", ""Ще НЕ вечір", "все зміниться, рідна"."Все Буде Добре, все буде добре, я це знаю, ой відчуваю я, дівки, загуляю, ой загуляю". Пробачте, Марточко, можливо я трішечки фамільярна, але так мені хочеться, щоб ви не сумували, а хоч трішечки посміхнулся. Ви така красива. І посмішка вам так пасує. Особливо щаслива посмішка. Хай щастить вам.😊💛", "❤️❤️❤️❤️❤️", "У мене в офісі в одному вікні світить сонце, а в іншому йде сніг і похмуро😁", " і все ж, Ти посміхаєшся 😊, і схоже я знаю, що таке 220 ударів серця в хвилину👍❤️", - написали небайдужі шанувальники.

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