Відома співачка зірка "жіночого кварталу", чарівна брюнетка Марта Адамчук підкорила чарівною посмішкою, поміркувавши про мінливість погоди, настрою і жіночого характеру
Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Марта розмістила яскравий знімок, посміхнувшись і розтопивши серця фанатів.
"Настрій мінливий, як сьогоднішня погода. А погода - як справжня жінка: то їй сонце, то їй сніг. І все не догодиш. І кінця цим думкам не буде. Тому фінал мінливий ... як і настрій))✌ 🏻", - написала марта.
У кадрі дівчина в чорній футболці під шию і ненав'язливим мейкапом з скуйовдженою зачіскою нахилилася, додаючи кадру динамічності. Знаменитість знаходиться на кухні, на тлі видно шафки світлих тонів.
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Шанувальники написали безліч коментарів, заявивши, що все биде добре, незважаючи на погоду, насторіння та інші фактори, " добро переможе":
"Боротьба зими і весни 🔥 але ми знаємо, хто переможе 😉", ""Ще НЕ вечір", "все зміниться, рідна"."Все Буде Добре, все буде добре, я це знаю, ой відчуваю я, дівки, загуляю, ой загуляю". Пробачте, Марточко, можливо я трішечки фамільярна, але так мені хочеться, щоб ви не сумували, а хоч трішечки посміхнулся. Ви така красива. І посмішка вам так пасує. Особливо щаслива посмішка. Хай щастить вам.😊💛", "❤️❤️❤️❤️❤️", "У мене в офісі в одному вікні світить сонце, а в іншому йде сніг і похмуро😁", " і все ж, Ти посміхаєшся 😊, і схоже я знаю, що таке 220 ударів серця в хвилину👍❤️", - написали небайдужі шанувальники.
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