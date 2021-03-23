Відома модель Келлі Гейл, яка є одним з ангелів Victoria's Secret, вразила незвичайною презентацією одягу

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина вирішила похвалитися обновкою. Як відомо, моделі Victoria's Secret нерідко співпрацюють з різними брендами, публікуючи у себе в профілі фото в одязі різних компаній. Завдання красунь - якомога вигідніше показати наряд.

Келлі з цим завданням справляється на "відмінно". На свіжих фото вона вирішила покрасуватися в нових джинсах. Правда, крім штанів на дівчині був тільки чорний мереживний ліфчик. Інший одяг модель вирішила не надягати. Вона спустила штани, засвітивши свій неймовірний прес і спокусливі вигини тіла.

"Нові джинси", - грайливо підписала фото красуня, як ніби хтось при такому позуванні зверне увагу на штани.

У коментарях гарячій красуні залишили масу приємних слів.

"Дівчині завжди потрібні хороші джинси, ти відмінно виглядаєш!", "Приголомшливо! Ви змушуєте прості джинси виглядати зовсім не просто!", "Прес добре виглядає", "це тіло неймовірне", "Ну... нас не хвилюють джинси", "Як завжди нереально. Таке красиве, таке неймовірне тіло", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що гаряча Келлі Гейл з Victoria's Secret заманила ідеальними півкулями в міні-бікіні: "який чарівний...".

Як повідомляла Politeka, розпалена Келлі Гейл з Victoria's Secret в сауні повністю роздяглася, позбавивши чоловіків сну:"Вау, дівчинка".

Також Politeka писала, що гаряча Келлі Гейл з Victoria's Secret влаштувала справжню розпусту на підлозі, знявши все на камеру: «кішечка».