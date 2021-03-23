Дружина популярного українського танцюриста, судді шоу «Танці з зірками» Влада Ями козирнула чудовою фігуркою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Лілія Яма опублікувала архівний знімок, зроблений за кордоном. На фото жінка позувала в білосніжному обтягуючому костюмі. Тісні лосини підкреслили видатні апетитні форми красуні. Варто відзначити, що фігура Лілії – це багатогодинна робота. Про це красуня і розповіла під фото.

«У всьому потрібна стабільність...Пройшов рівно тиждень як я скорегувала своє харчування. Почала тренування о 6.00. У цьому особлива магія, коли всі ще сплять, а ти вже в роботі. І є час побути з самою собою. Я вже відчуваю перші результати: коли одяг стає приємно-вільним. Легкість і сила волі, до речі, формується через спорт», - зазначила Лілія.

У коментарях витонченій красуні залишили масу приємних слів.

"Яка ви молодець, а я ледарка, дайте стусана", «яка красива», «дружина, гідна свого чоловіка», «шикарне фото і красива ви», «Краща», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Лілія вміє тримати себе у формі. Навіть після вагітності вона дуже швидко повернулася до ідеальної фігури.

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