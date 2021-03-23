Зірка студії "Квартал 95", український комік і актор Юрій Ткач показав нічні забави з дружиною

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актор опублікував кілька сторіс, на яких зняв вечірні посиденьки. На відео потрапила дружина Ткача Вікторія, а також ще одна жінка. Дівчата сиділи за столом і енергійно танцювали під пісню зірки «Голосу країни» Катерини Карецької.

"Хіт, який розриває мозок", - підписав відео Ткач.

На сторіс Вікторія отримувала справжню насолоду від пісні. Було видно, що вона не стримує емоції, як і її подруга. Ткач же у звичній для себе манері вирішив пожартувати над дружиною.

"Гаразд, нехай кайфують", - додав комік.

Зазначимо, що Юрій Ткач із задоволенням ділиться кадрами з особистого життя. Він дуже рідко розлучається зі своєю коханою дружиною Вікторією і донькою Лізою. Сім'я супроводжує коміка на зйомки і навіть на інтерв'ю. Як пояснює Ткач, йому так подобається, а бути одному йому некомфортно.

Раніше ми писали, що Юрій Ткач показав, як насолоджується відпочинком. Під час відпустки за кордоном комік прикинувся піратом. Він надів бандану, а в роті тримав сигару. Судячи з усього, на відпочинку Ткач занудьгував без мініатюр.

Нагадаємо, що знаменита дочка Ткача з "Квартал 95" несподівано змінила по батькові, що сталося: "дуже складно...".

Як повідомляла Politeka, безсоромний Ткач з "Квартал 95" почав приставати до дружини прямо на вулиці, красуня піддалася:"не балуйся".

Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" замаскував живіт, нарвавшись на критику:"а ти все кругліше!".