Зірка студії "Квартал 95", український комік і актор Юрій Ткач показав нічні забави з дружиною
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актор опублікував кілька сторіс, на яких зняв вечірні посиденьки. На відео потрапила дружина Ткача Вікторія, а також ще одна жінка. Дівчата сиділи за столом і енергійно танцювали під пісню зірки «Голосу країни» Катерини Карецької.
"Хіт, який розриває мозок", - підписав відео Ткач.
На сторіс Вікторія отримувала справжню насолоду від пісні. Було видно, що вона не стримує емоції, як і її подруга. Ткач же у звичній для себе манері вирішив пожартувати над дружиною.
"Гаразд, нехай кайфують", - додав комік.
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Зазначимо, що Юрій Ткач із задоволенням ділиться кадрами з особистого життя. Він дуже рідко розлучається зі своєю коханою дружиною Вікторією і донькою Лізою. Сім'я супроводжує коміка на зйомки і навіть на інтерв'ю. Як пояснює Ткач, йому так подобається, а бути одному йому некомфортно.
Раніше ми писали, що Юрій Ткач показав, як насолоджується відпочинком. Під час відпустки за кордоном комік прикинувся піратом. Він надів бандану, а в роті тримав сигару. Судячи з усього, на відпочинку Ткач занудьгував без мініатюр.
Нагадаємо, що знаменита дочка Ткача з "Квартал 95" несподівано змінила по батькові, що сталося: "дуже складно...".
Як повідомляла Politeka, безсоромний Ткач з "Квартал 95" почав приставати до дружини прямо на вулиці, красуня піддалася:"не балуйся".
Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" замаскував живіт, нарвавшись на критику:"а ти все кругліше!".