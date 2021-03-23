Відома французька модель Тілан Блондо підкорила своєю природною красою в чуттєвих образах

19-річна красуня, яка отримала світову популярність ще в дитинстві завдяки своїй модельній кар'єрі і прославилася як «найкрасивіша дівчинка в світі», поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram. Цього разу фотографії розкрили Тілан з більш чуттєвої і романтичної сторони.

Так, на фото юна француженка позувала в декількох образах. На одному зі знімків вона приміряла коротке кремове плаття в смужку. Наряд з легкої тканини з відкритими плечима і дуже короткою спідницею підкреслив ідеальну фігуру красуні, а яскраво-червона помада на губах зробила її зовнішність більш зрілою.

На іншому фото Блондо позувала вже в більш природному образі. На ній була синя майка з тонкими лямками і глибоким декольте, яке так і привертало увагу до форм моделі. Для цього образу Тілан зробили легкий макіяж, який лише підкреслив її природну красу.

Шанувальники моделі прийшли в захват від фото.

"Ти виглядаєш чудово", "ти надихаєш», «любов мого життя», "найкрасивіша принцеса", - пишуть люди.

Раніше Тілан вирішила показати себе в ліжку. Так, на фото дівчина лежить на білих простирадлах, підклавши руку під голову і закривши очі. З одягу на ній тільки блідо рожевий махровий халат.

Поруч з нею мордою до господині лежить її пухнастий песик.

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