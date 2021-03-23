Популярна бразильська модель з Victoria's Secret Жизель Олівейра привернула увагу до своєї фігури зухвалою нижньою білизною

27-річна красуня розбурхала серця шанувальників новим яскравим образом, який дозволив їй показати свою підтягнуту фігуру у всій її красі. Про це пише Politeka.net.

Жизель регулярно радує фанатів ефектними кадрами, на яких вона демонструє на собі стильні вбрання. При цьому, модель абсолютно не соромиться приміряти відверті образи.

На цей раз її зовнішній вигляд вийшов максимально екстравагантним. Так, на знімках красуня позує в обтягуючих червоних штанях з рожевим принтом, а також рожевому піджаку, який вона залишила розкритим.

Під ним опинився лише незвичайний ліфчик, який і став головною родзинкою образу: він представляв із себе атласні рукавички персикового кольору, які буквально «підтримували» груди моделі, ніби справжні руки.

У такому вбранні Жизель млосно вигиналася перед камерою, радуючи шанувальників ракурсами.

"Готова до весни", - підписала фото модель.

Її фанати тут же почали коментувати пост.

"Чудово!", "Подобається цей топ/бра", "Ох вже цей сміливий топ!!! Мені сподобалося!!", "Абсолютно чарівна", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Жизель поділилася фото, на якому вона була одягнена в чорний піджак і короткі шорти, а також високі чоботи. Увагу до себе тут же привертали чорні зав'язки, якими хрест - на-хрест були перетягнуті підтягнуті стегна красуні.

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