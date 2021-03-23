Відома українська ведуча Тетяна Воржева показала жіночний образ, який вона вибрала для призову весни

Популярна красуня, яка запам'яталася багатьом українцям після участі в «Фабриці зірок», поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Судячи з усього, Тетяна, як і більшість людей, вже втомилася чекати весну, і вирішила скоріше "закликати" її в Україну. Для цього красуня приміряла жіночний наряд і показала відповідні фото.

Воржева одягла білу блузку з великими рюшами, яку вона безтурботно зав'язала на вузол внизу, зробивши її коротше, а також довгу чорну спідницю з глибоким розрізом. Її образ доповнили стильні босоніжки на високій шпильці.

На одному з фото Воржева сидить, витягнувши перед собою ідеальні ніжки. На її обличчя при цьому світить тепле сонечко. Можна припустити, що ці фото були зроблені вже давно.

"Весна, приходь вже до Києва. Як вам погодка, друзі? Викликаю Сонце", - підписала фото красуня.

Зазначимо, що ведучу часто називають "Українською Анджеліною Джолі" через сильну зовнішню схожість з актрисою.

Раніше ми писали, що Тетяна показала фото, на якому вона позує майже лежачи на піаніно. Кадр зроблений зверху-дівчина сидить на стільці, відкинувшись назад і притулившись спиною до клавіш піаніно. Також вона поклала руку на музичний інструмент, немов "розтягнувшись" по ньому.

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