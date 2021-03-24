Дружина відомого коміка і зірки "Кварталу 95" Євгенія Кошового Ксенія поділилася милими сімейними кадрами
Як пише Politeka.net, в сторіс свого аккаунта в Instagram дружина гумориста показала, як вони проводять час з молодшою дочкою.
Так, спершу шестирічна Серафима взялася за маму, вирішивши її перетворити. Дівчинка почала фарбувати мамі губи. Але, ось уявлення про те, як повинен виглядати ідеальний макіяж у них розійшлися.
"Може вистачить? Сім, ну ти розмазуєш вже мені», - невдоволено говить Ксенія. Однак Серафима зупинятися не збиралася.
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"Все", - радісно сказала дівчинка трохи пізніше.
Однак Ксенії результат не сподобався
"Ну як все? Ой, кошмар", - пробурчала вона, і почала поправляти розмазану помаду.
Зазначимо, за словами Євгена Кошового, Серафима надзвичайно активна дитина. Дівчинка любить бігати, стрибати, може і хлопчакам дати здачі.
Також Ксенія Кошова показала кадр, на якому Євген зображений з донькою і їх собачкою.
"Ох і Сімейка", - підписала фото вона.
Собачка, яку Серефима назвала Чилиною з'явилося у Кошових в жовтні минулого року.
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