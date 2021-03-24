Українська співачка Оля Полякова похвалилася новими кадрами свого відпочинку

Як передає Politeka.net, Оля Полякова, поки в Києві локдаун, вирішила відправитися в більш приємне місце і полетіла в теплі краї. Зірка показала, що відпустку вона проводить зі своєю старшою донькою, 16-річною Машею.

Полякова похвалилася фігурою поруч з донькою на шезлонгах. "Ми красиві по-любасу", - каже артистка доньці.

На кадрах вони відображені в оригінальних чорних купальниках з глибоким декольте. Можна помітити, що як мама, так і дочка можуть похвалитися відмінною формою. Схоже, що регулярні заняття спортом і правильне харчування приносять свої плоди.

Після пляжу Полякови вирушили в критий басейн з гідромасажем. Саме приміщення в східному стилі виглядало досить атмосферно. А приглушене світло додатково сприяло релаксу.

Там Ольга, схоже вирішила вже повністю розслабитися і блиснула формами без купальника. При цьому вона також дала відпочити своїй шкірі від косметики. Полякова відображена без макіяжу, але від цього 37-річна артистка не стала виглядати гірше.

Як відомо, у Олі Полякової дві дочки. У 2005 році на світ з'явилася Маша, в 2011 році – Аліса.

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