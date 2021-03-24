Телеведуча Катя Осадча показала інтер'єр розкішного будинку під Києвом, де живе разом з Горбуновим

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка є дружиною шоумена і продюсера Юрія Горбунов, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно Телезірка в розділі сторіс показала інтер'єр свого розкішного особняка під Києвом, де проживає разом з чоловіком і маленьким сином.

Схоже, Катя влаштувала звану вечерю, і приготувалася зустрічати гостей, так як показала на кадри красивою сервіровки святкового столу. Видно, що телеведуча любить гарний посуд і столові прилади, також у неї на столі можна побачити блискучі келихи і склянки. Привертає увагу на Толі милий букетик весняних "котиків", який красиво доповнює весь інтер'єр в цілому.

Також Осадча показала кімнату, в якій займається її чоловік Юрій Горбунов. Правда на кадрі не зрозуміло, танцює він, або займається йогою. Власне, про це телезірка жартівливо і запитує у своїх шанувальників. Юрій з'явився перед камерою в затишній світлій кімнаті з телевізором, зручним кріслом і світлим килимком на підлозі.

Відзначимо, що сімейство телеведучих проживе в селищі Романків, недалеко від Конча-Заспи під Києвом. Їх сусідами стала ще одна заїзна пара - Потапа і Насті Каменських, які, до того ж ще й куми, так що часто ходять один до одного в гості. Відзначається, що житло знаменитостей від чужих очей ховають два паркани, патрулі воєнізованої охорони, камери відеоспостереження та КПП на в'їзді.