Філіп Кіркоров емоційно звернувся до свого колеги Олександра Буйнова, у якого був роман з екс-дружиною Короля російської естради Аллою Пугачовою
Сьогодні Олександр Буйнов відзначає свято. Артисту виповнився 71 рік.
Кіркоров емоційно привітав іменинника.
"З днем народження, @buinovofficial! Ми дружимо з тобою ось уже 30 років!😳І я завжди дивуюся твоїй силі духу, бадьорості, оптимізму. Бажаю міцного здоров'я, безхмарних буднів, більше моментів щастя, завжди піднесеного настрою. Нехай ваше життя з красунею Оленою йде плавно і розмірено, при цьому залишаючи простір для веселих пригод. Нехай рідні та друзі підтримують у всіх починаннях!"- написав він на своїй сторінці в Instagram.
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Приєднався до привітань також Ігор Ніколаєв.
"Люблю це фото! Взагалі люблю нашу теплу компанію і від щирого серця вітаю мого друга, колегу-клавішника 🎹 і чудового Артиста Сашу Буйнова з днем народження! Міцного здоров'я тобі, дорогий, спраги життя і творчості!» - написав він, показавши архівне фото, на якому зображена і Примадонна.
До речі сама Пугачова, яка рідко пише щось в соцмережах, цього разу не залишилася осторонь.
"З Днем народження, БРАТ! Живи на радість всім хто тебе любить", - написала вона.
Такі слова Примадонна супроводила фото, на якому зображена в обнімку з Буйновим.
Нагадаємо, Буйнов зізнавався, що в середині 70-х років у них з Пугачовою дійсно був роман. Тоді, завдяки керівнику ансамблю» Веселі хлопці " Павлу Слободкіну, вона стала солісткою перш чоловічого колективу. За визнанням Буйнова, в той час всі учасники буквально сходили по ній з розуму.
Після відходу Пугачової з групи, відносини з Буйновим переросли в теплу дружбу. І лише одного разу, через невірно зрозумілі чутки, вже в період шлюбу співачки з Філіпом Кіркоровим, їх спілкування перервалося на цілих шість років. Але потім все вляглося і Кіркоров з Буйновим тепло спілкуються.
Чого не скажеш про нинішні відносини Пугачової з Кіркоровим. Їх шлюб тривав більше 10 років. Однак зараз колишні закохані, схоже зовсім посварилися, вони не спілкуються і не вітають один одного зі святами.
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