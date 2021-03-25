Відома актриса Тетяна Песик, зірка "жіночого кварталу", показала себе в провокаційному ракурсі

Як пише Politeka.net, Тетяна Песик одна з найпопулярніших красунь "жіночого кварталу". У гумористки сотні тисяч фанатів в Instagram, які активно лайкають і коментують всі фото дівчини. А Тетяна натомість захоплює українців не тільки звичайними кадрами, а й пікантними.

Цей раз не став винятком, адже Песик здалася в чорній сукні і на підборах. Але найпікантнішим став у знімку ракурс, адже дівчину знімали знизу і можна зазирнути між ніжок.

Фанати відразу почали лайкати і коментувати публікацію:

"Класно виглядаєш. Красуня", "Вау, ті ноги", "Ого", " дуже ккрасива. Можна запитати магазинчик, де таке плаття можна придбати. Спасибі"," потрібно було без трусів"," Богиня"," О, так і передплатників стане більше"," неймовірна"," о, Ось це красуня","Ось як потрібно любити себе, молодець".

Ми писали, що відома комедійна актриса Тетяна Песик, зірка «Квартал 95» і «жіночий квартал», здивувала непристойною витівкою.

У себе в Instagram дівчина опублікувала відео, в якому знялася разом зі своїм колегою по команді КВК і ситкому «Танька і Володька» Тарасом Стадницьким. На відео Тарас скинув з себе рушник, залишившись в одних трусах. Він почав танцювати в дверях під відомий хіт Тік Тока.

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