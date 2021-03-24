Дружина DZIDZIO, яка зайнялася своєю сольною кар'єрою, співачка Славія, розповіла, як ставиться до дуету чоловіка з Ольгою Цибульською

Як передає Politeka.net, Славія зважилася на відверте інтерв'ю для YouTube-каналу "Олицька", в якому зізналася, що Михайла Хому з Ольгою Цибульською познайомила сама.

Ведуча запитала у слави, як вона ставиться до того, що в мережі ходило багато чуток про те, що DZIDZIO з Цибульської пов'язують не тільки партнерські та дружні відносини. Говорили навіть, що син Ольги схожий на DZIDZIO…

Славія зізналася: "Думаю, як це сприймає чоловік Ольги, що син його, але схожий на DZIDZIO".

На питання, що думає сама співачка, вона розповіла, що сама їх "звела":

"Я сама їх, можна сказати, звела. Ми всі їздили на фестивалі, там вони познайомилися і потім зв'язок загубився", - розповідає співачка.

І тільки через кілька років, листуючись з Ольгою в соцмережах, та попросила телефон Михайла, і потім здзвонилася, і запропонувала йому цей дует і закрутилося.

"Мені було дуже неприємно, ще, якби Оля заперечувала, а вона грала в цю гру. Вона підливала вогонь у ці чутки...", - зізнається Славія.

"Мені в той момент просто здавалося, що грають моїм життям, мною грають... чому її можна показати, заспівати з нею дует, щоб люди різні історії придумували, що вона його дружина або коханка, а мене в той же час не можна показувати. Мені було дуже боляче".

Співачка зізналася, що вилила багато сліз, поки її серце стало холодним... Мудра Славія заявила, що у кожного свій шлях, - "хтось бере плітками та інтригами, а хтось творчістю".

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