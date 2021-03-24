Дружина DZIDZIO, яка зайнялася своєю сольною кар'єрою, співачка Славія, розповіла, як ставиться до дуету чоловіка з Ольгою Цибульською
Як передає Politeka.net, Славія зважилася на відверте інтерв'ю для YouTube-каналу "Олицька", в якому зізналася, що Михайла Хому з Ольгою Цибульською познайомила сама.
Ведуча запитала у слави, як вона ставиться до того, що в мережі ходило багато чуток про те, що DZIDZIO з Цибульської пов'язують не тільки партнерські та дружні відносини. Говорили навіть, що син Ольги схожий на DZIDZIO…
Славія зізналася: "Думаю, як це сприймає чоловік Ольги, що син його, але схожий на DZIDZIO".
Галкін ошелешив звісткою, що їде від Пугачової і дітей, що сталося: "У такому вигляді?"
Повністю роздягнена Оля Полякова влаштувала релакс, наплювавши на скромність: "Ми красиві по-любасу"
Роздягнена Лопес прикрилася одним листком, як справжня амазонка в тропіках: "Екзотика приїхала"
Кароль без ліфчика жахнула новим експериментом з образом, Потап у справі: "Народна артистка країни, позорище"
Вже не "Холостячка" Мішина в тоненькому сарафанчику показала своє щастя: "Потрібно його створювати, а не..."
На питання, що думає сама співачка, вона розповіла, що сама їх "звела":
"Я сама їх, можна сказати, звела. Ми всі їздили на фестивалі, там вони познайомилися і потім зв'язок загубився", - розповідає співачка.
І тільки через кілька років, листуючись з Ольгою в соцмережах, та попросила телефон Михайла, і потім здзвонилася, і запропонувала йому цей дует і закрутилося.
"Мені було дуже неприємно, ще, якби Оля заперечувала, а вона грала в цю гру. Вона підливала вогонь у ці чутки...", - зізнається Славія.
"Мені в той момент просто здавалося, що грають моїм життям, мною грають... чому її можна показати, заспівати з нею дует, щоб люди різні історії придумували, що вона його дружина або коханка, а мене в той же час не можна показувати. Мені було дуже боляче".
Співачка зізналася, що вилила багато сліз, поки її серце стало холодним... Мудра Славія заявила, що у кожного свій шлях, - "хтось бере плітками та інтригами, а хтось творчістю".
Нагадаємо, що фігуриста дружина DZIDZIO в бікіні віддалася " гріху "прямо під пальмою, несподіване фото:"це ж шкідливо".
Як повідомляла Politeka, фігуриста дружина DZIDZIO в яскравому бікіні спокусила видом на яхті: "мене роблять щасливішими...".
Також Politeka писала, що приваблива дружина DZIDZIO в мікро-бікіні підставила сонечку саме "солодке": "любов моя...".