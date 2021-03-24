Відома українська співачка, підопічна Потапа Мішель Андраде розохотила шанувальників новим образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото, на яких постала в дуже спокусливому вигляді. Мішель обтягнула свою струнку фігурку штанами, зробивши акцент на апетитній п'ятій точці. Варто відзначити, що відмінна фігурка – результат важких тренувань. У себе в мережі Мішель регулярно показує, як відвідує тренування, щоб тримати себе у формі.

"Сьогодні", - коротко підписала фото зірка.

У коментарях Мішель залишили масу захоплених відгуків. Багато шанувальників звернули увагу, що співачка в цьому образі сильно схожа на Настю Каменських. Дійсно, якщо не придивлятися до фото, можна подумати, що на ньому зображена Настя.

"Афігенські", «ти прекрасна», «шикарна», «Воу, легше дитинка», «незвичайний вид», «Крихітка, ти космос», «Ууух, Кім Кардашьян відпочиває», «мені здається або Мішель це нова НК», "на Настю сильно схожа", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Мішель Андраде надихнула кадром, на якому постала в дуже пікантній сукні. Красуня одягла біле вбрання з неймовірно глибоким декольте. Вона спустила сукню з плечей, ледь не впустивши бюст.

Нагадаємо, що розкута Мішель Андраде з бюстом напоказ вийшла на сцену, Потап взявся за голову: "це Розвал".

Як повідомляла Politeka, шалена підопічна Потапа Мішель Андраде виконала мрію, показавши бюст: "Бог Ти мій!".

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