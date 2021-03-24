Відома українська співачка, підопічна Потапа Мішель Андраде розохотила шанувальників новим образом
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото, на яких постала в дуже спокусливому вигляді. Мішель обтягнула свою струнку фігурку штанами, зробивши акцент на апетитній п'ятій точці. Варто відзначити, що відмінна фігурка – результат важких тренувань. У себе в мережі Мішель регулярно показує, як відвідує тренування, щоб тримати себе у формі.
"Сьогодні", - коротко підписала фото зірка.
У коментарях Мішель залишили масу захоплених відгуків. Багато шанувальників звернули увагу, що співачка в цьому образі сильно схожа на Настю Каменських. Дійсно, якщо не придивлятися до фото, можна подумати, що на ньому зображена Настя.
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"Афігенські", «ти прекрасна», «шикарна», «Воу, легше дитинка», «незвичайний вид», «Крихітка, ти космос», «Ууух, Кім Кардашьян відпочиває», «мені здається або Мішель це нова НК», "на Настю сильно схожа", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Мішель Андраде надихнула кадром, на якому постала в дуже пікантній сукні. Красуня одягла біле вбрання з неймовірно глибоким декольте. Вона спустила сукню з плечей, ледь не впустивши бюст.
Нагадаємо, що розкута Мішель Андраде з бюстом напоказ вийшла на сцену, Потап взявся за голову: "це Розвал".
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