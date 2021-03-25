Дружина Влада Ями з "Танці з зірками" Лілія показала кілька ефектних образів

Як пише Politeka.net, Лілія яма слідом за зірковим чоловіком почала активно розвивати соціальні мережі, збираючи все більше шанувальників. Красуня любить показувати свої заняття спортом, а також радує чарівними нарядами, які собі пригледіла.

Цей раз не став винятком, адже красуня відразу порадувала декількома нарядами. На одному з кадрів дівчина позувала в сукні з великим поясом, а образ доповнила стильною сумочкою.

"Дайте реакцію-який образ сподобався більше", - написала Лілія під фото.

Через мить Лілія вже була в приталеному платті, розмальованим квітами. Красуня взялася за талію, захоплюючи ідеальною фігурою.

Завершила парад образом дружина Влада Ями смугастим костюмом і блузою. Дівчина впевнена, що локдауни не привід відмовляти собі в шопінгу.

"Період локдауну-не привід відмовитися від шопінгу. Що ще потрібно для гарного настрою", - написала Лілія в результаті.

Ми писали, що дружина популярного українського танцюриста, судді шоу" Танці з зірками " Влада Ями козирнула чудовою фігуркою.

У себе в Instagram Лілія Яма опублікувала архівний знімок, зроблений за кордоном. На фото Жінка позувала в білосніжному обтягуючому костюмі.

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