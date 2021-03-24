Українська співачка Анна Корсун, яка виступає під псевдонімом MARUV і активно гастролює в Росії, показала, як на ній відображаються регулярні тренування
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала кілька сторіс, на яких зняла процес догляду за ногами. Як відомо, шоу і виступи MARUV побудовані на професійній хореографії. Саме тому зірка проводить багато часу в танцювальних залах, щоб поставити номери.
Судячи з відео, розплатою за славу для MARUV стали її коліна. Вона показала забинтовані коліна, а також ліки, які вона використовує для того, щоб поліпшити їх стан.
"Мій найкращий друг еластичний бинт і меновазин. Друзі, для тих, у кого болять коліна, для танцюристів, дуже класна штука. Недорого і допомагає на початкових стадіях. Якщо у вас вже серйозні проблеми з колінами, то звичайно там вже все складніше", - поділилася своїм досвідом співачка.
Галкін ошелешив звісткою, що їде від Пугачової і дітей, що сталося: "У такому вигляді?"
71-річна Пугачова похизувалася ніжками в молодіжній сукні перед Галкіним: "35, не більше"
Роздягнена Лопес прикрилася одним листком, як справжня амазонка в тропіках: "Екзотика приїхала"
Кароль без ліфчика жахнула новим експериментом з образом, Потап у справі: "Народна артистка країни, позорище"
Вже не "Холостячка" Мішина в тоненькому сарафанчику показала своє щастя: "Потрібно його створювати, а не..."
Раніше ми писали, що гаряча MARUV розбурхала шанувальників, показавши себе в незвичайному чорному жакеті і латексних штанях, що вже стали її фірмовою фішкою. Безсоромна артистка розкрила жакет, блиснувши пружним бюстом, упакованим в незвичайний ліфчик.
Нагадаємо, що скандальна MARUV в латексі і сіточці показала свій найапетитніший ракурс: "шикарна пані".
Як повідомляла Politeka, MARUV показала вибуховий характер, влаштувавши свавілля у відвертому боді: "Чому ти така...".
Також Politeka писала, що безсоромна MARUV в прозорому вбранні влаштувала гарячі танці з подружками: "Режим пані включений".