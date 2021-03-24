Українська співачка Анна Корсун, яка виступає під псевдонімом MARUV і активно гастролює в Росії, показала, як на ній відображаються регулярні тренування

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала кілька сторіс, на яких зняла процес догляду за ногами. Як відомо, шоу і виступи MARUV побудовані на професійній хореографії. Саме тому зірка проводить багато часу в танцювальних залах, щоб поставити номери.

Судячи з відео, розплатою за славу для MARUV стали її коліна. Вона показала забинтовані коліна, а також ліки, які вона використовує для того, щоб поліпшити їх стан.

"Мій найкращий друг еластичний бинт і меновазин. Друзі, для тих, у кого болять коліна, для танцюристів, дуже класна штука. Недорого і допомагає на початкових стадіях. Якщо у вас вже серйозні проблеми з колінами, то звичайно там вже все складніше", - поділилася своїм досвідом співачка.

Раніше ми писали, що гаряча MARUV розбурхала шанувальників, показавши себе в незвичайному чорному жакеті і латексних штанях, що вже стали її фірмовою фішкою. Безсоромна артистка розкрила жакет, блиснувши пружним бюстом, упакованим в незвичайний ліфчик.

Нагадаємо, що скандальна MARUV в латексі і сіточці показала свій найапетитніший ракурс: "шикарна пані".

Як повідомляла Politeka, MARUV показала вибуховий характер, влаштувавши свавілля у відвертому боді: "Чому ти така...".

Також Politeka писала, що безсоромна MARUV в прозорому вбранні влаштувала гарячі танці з подружками: "Режим пані включений".