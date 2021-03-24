Шоу "Голос країни" продовжує відкривати нові таланти для українців, і без сумнівів, тренера підбирають для своїх команд кращі пісні, щоб ті розкрилися на повну
Як передає Politeka.net, в Instagram пабліку "Голос країни" показали уривок після виступу Олени Левашевої та Олександра Ліма, де Надя Дорофєєва розплакалася, не в силах стримати емоції.
Надя пояснила, чому вибрала таку пісню, і що вона чіпляє її кожен раз коли звучить.
"Я дуже хотіла, щоб ця пісня ще раз звучала на Голосі. Я її дуже люблю. Я вибрала її на фіналі Танців з зірками, я присвятила цей танець татові. І кожен раз для мене ця пісня б'є завжди в середину. І те, як ви зробили це сьогодні з першої ноти пробиває мене..."
Під час промови Наді, до неї підійшов Монатік і обійняв, це був дуже зворушливий момент. У пабліку сказано, що учасники виконали пісню Тіни Кароль "Закрили твої очі".
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Відомо, що попри те, що у Олександра був дуже своєрідний красивий голос, він залишив проєкт, його вкрав Олег Винник, а в проєкті залишилася Олена Левашева.
Шанувальники не шкодували співчуття і співчуття. Вони підтримали Надю, пошкодувавши від чистого серця.
"Це пісня кожного чіпляє. Адже у кожного в родині було горе", "як же мені її шкода..... 😢Бідна, наша Надюша", "Малятко🥺 💔", "це було так круто!!!!❤️❤️❤️❤️", "Надюша🥺 💔 така маленька всередині себе і зворушлива.. Номер був на висоті та так, що зачепило і досі не відпускає", "Надюша така щира і добра. хочеться її обійняти і ніколи не відпускати",- прокоментували шанувальники.
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