Стало мега популярним шоу "Маска" знаходиться на піку слави, продовжує захоплювати цікавими перевтіленнями, фантастичні костюми, учасники і зіркові детективи, все чіпляє в цій "грі"
Як передає Politeka.net, в Instagram пабліку "The Masked Singer Ukraine" показали уривок з детективами, як розмірковує Андрій Данилко перед Поляковою і DZIDZIO. Як відомо, Олег Винник, Оля Полякова, Андрій Данилко, Настя Каменських і DZIDZIO є детективами на шоу, яким випала доля розгадувати хто ж сховався під "маскою".
Андрій Данилко в шоу "Маска" один з найбільш розмірковуючих детективів, часто до його думки прислухаються, при винесенні здогадок. Данилко і собі поміркував про правильність своїх роздумів:
"Розумієш, 70 відсотків масок, я думав, я вгадав. А сьогодні я думаю - я ідіот", - зізнається Данилко.
Під час відео Данилко стоїть, а Полякова і DZIDZIO уважно слухають його сидячи. У пабліку зазначають, що "під час викриття улюблених героїв кожен з нас трохи Андрій Михайлович".
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Шанувальники розхвалили Данилко, назвавши його справжнісіньким детективом.
"Я теж думала що я багато знаю, але...я як Данилко👌🏻🙂", "Данилко знаходиться на своєму місці, решта взагалі мимо, на журі не тягнуть", "Данилко найкращий суддя, він мислить гарно, але не всіх знає", "😂😂😂😂 Данилко кращий", - написали шанувальники.
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