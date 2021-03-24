Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана після зрад зіркового чоловіка поставила крапки в розмовах про її сім'ю

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram жінка опублікувала яскравий сімейний знімок, на якому приголубила музиканта, тісно притиснувши його до себе. За словами Сніжани, про їхню сім'ю багато пліткують. Особливо, після того, як вони розповіли про численні зради Бабкіна.

"Одні кажуть-вона відьма! Зачарувала СБ. Приворожила. Забрала з сім'ї. Відвела від старих прив'язок.

Інші - їй просто пощастило! Вона взяла його "готового", "забезпеченого". Тут і робити нічого не треба.



Треті - він підкаблучник! Де ж його чоловіче? Як він може 24/7 бути з нею?



Четверті - вона розмазала себе як жінку, пробачивши зради! Принизила, розтоптала! Чому вона може навчити жінок? Також принижуватися?",- почала свою розповідь Сніжана.

Вона додала, що людям треба переставати підглядати в замкову щілину за іншими і заздрити, а також давати оцінки. На думку Бабкіної, будь-який біль і образу можна трансформувати в щось хороше.

"Виживуть тільки коханці". Це ті, хто займаються любов'ю всередині себе", - підвела підсумок зірка.

У коментарях Бабкіній залишили масу слів підтримки.

"Головне вірити в себе!", "Ой як я згодна!", "Яка ви мудра жінка. Якби в нашому світі було побільше таких людей, як ви! "Виживуть тільки коханці — чудово сказано", "Так і є, любові вам, ви красива пара", "чим наповнені, то і вихлюпуємо з себе)", - пишуть люди.

Нагадаємо, що пом'ятий Бабкін після скандального зізнання про зради приголомшив новими одкровеннями: "це страшно!".

Як повідомляла Politeka, зрадник Бабкін несподівано показався зі своїм "близнюком" і не стримав емоцій:"вони відверто брешуть...".

Також Politeka писала, що Сніжана Бабкіна після зрад чоловіка розцвіла і показалася в сміливому міні: "дуже вчасно".