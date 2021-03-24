Відома українська актриса Ольга Сумська показала, як її чоловік, актор і зірка "Голосу країни" Віталій Борисюк, спокушає молоду актрису

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка театру і кіно опублікувала кадри, зняті під час вистави «Боїнг Боїнг», в якій Сумська грає разом зі своїм нинішнім чоловіком Борисюком і колишнім чоловіком, актором Євгеном Паперним.

Сумська виступала з виставою в Дніпрі і з задоволенням знімала те, що відбувається на камеру. Один з епізодів вистави розбурхав публіку. На ньому 57-річний Борисюк спокушав молоду блондинку в костюмі стюардеси. Парочка показувала справжню пристрасть. Актор брав дівчину на руки і притискав до себе. На його обличчі були непідробні емоції. По всій видимості, Сумську цей епізод ні краплі не бентежить, раз вона вирішила поділитися ним з шанувальниками.

Варто відзначити, що Сумська часто грає у виставах зі своїм чоловіком. Власне, і їх любов народилася на сцені. Як відомо, у Ольги та Віталія трапився службовий роман, коли Сумська ще була одружена з Паперним і тільки недавно народила йому дочку. Це не завадило бурхливому роману. З тих пір зоряна пара не розлучалася.

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