Відома модниця і співачка Тіна Кароль обожнює епатувати глядачів своєю творчістю і нарядами. Співачка часто виступає в ролі телеведучої, а її образи шокують публіку

Як передає Politeka.net, в Instagram пабліку каналу" 1 + 1 " вирішили дізнатися думку про те, в якому вбранні Тіна Кароль подобається більше. У після розмістили чотири образи, в яких з'являлася Тіна Кароль на "Ліпсінк батлі".

Тіна постала в асиметричній сукні з білими і жовтими смугами, в білій сорочці і латескних брюках, в чорній сукні з прозорими вставками і в чорному відвертому топі і фіолетових легінсах.

"Ефектні образи Тіни Кароль на Ліпсінк батлі. Який look тобі більше подобається?",- поцікавилися у шанувальників Тіни автори пабліку.

Шанувальники оцінили вбрання знаменитості, і вибрали деякі найцікавіші, підкресливши в коментарях, що "скромність фарбує". Варто сказати, що не всі образи і вбрання сподобалися глядачам. У коментарях до 4 поряд у фіолетових штанях, шанувальники просто розкритикували зірку.

"Боже, хто додумався одягнути Тіну в такі штанці? Ну блін не ору😢 😢 😢.... а плачу", "Хто там їх взагалі всіх одягає? Звільнити негайно, понабирали по оголошенню чи що", "Тіна, поважаю вашу творчість, але останнім часом Вас несе ... видно, що вам і самій незручно в тому топіку, То навіщо його надягати? Вид вульгарної дівчини ((", "Тіна взагалі себе бачить з боку? Виглядає жахливо !!! стилістів, що готують це шоу вразгонять !!! 😮 😮 😮 😮 😮 ", "Негарно в цих "ласинах", виглядає дешево", "Кароль краще б не одягала той Топ вже б голою вийшла.😂 ", "Соромно та й годі, останнім часом її так одягають (як ніби сам конкурент її одягає).😮 ", "Тіна, Боже, хто тобі це одягнув? Впасти, не встати. Будь ласка, Зніми це негайно! Вульгарщина! Навіть Потап на тебе намагається не дивитися", - розкритикували Кароль шанувальники.

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