Син культового українського хореографа і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса вирішив показати свій "другий дім"
Як відомо, 42-річний Грег пішов по стопах свого батька, і вирішив присвятити себе танцям. Він народився і виріс в Україні, проте вже давно перебрався жити в Сан-Франциско. У Грега є власна танцювальна школа Chapkis Dance. Втім, на відміну від свого батька, Чапкіс-молодший замість класичних танців займається хіп-хопом.
Танцюрист домігся великих успіхів у своїй кар'єрі і працює з постановками танців навіть для американських знаменитостей. У зв'язку з цим йому часто доводиться їздити по країні з турами. На своїй сторінці в Instagram Грег поділився новими фото з такої поїздки.
Так, на знімках він зображений на виході з аеропорту. Танцюрист одягнений у вільний чорний костюм і кепку. На спині у нього великий дорожній рюкзак. У підписі до фото Чапкіс-молодший розповів, що прилетів з туром в Майамі.
"Майамі дійсно стає другим домом", - написав хореограф.
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Його шанувальники тут же почали коментувати пост.
"Сім'я Чапкіса купує будинок чи що! Я готова", "скільки ти будеш у Флориді?", "Просто розриваєш всіх по всьому світу", - пишуть люди.
Нагадаємо, маленький онук Чапкіса переніс операцію, змучена мама показала фото: «дійсно погано...».
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