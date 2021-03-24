Герцогиня Сассекська Меган Маркл продовжує привертати увагу світової преси після скандального інтерв'ю, яке вона дала Опрі Вінфрі

Як передає Politeka.net, таблоїди бачать натяки і послання не тільки в заявах жінки, але і в її зовнішньому вигляді. Тим більше, що Меган не раз відзначалася тим, що посилала натяки журналістам через прикраси.

Так, наприклад, в 2016 році, коли громадськість ще не знала про її стосунки з принцом Гаррі, вона вийшла на вулицю в кольє американської марки Maya Brenner з буквами «H» і «M». Тільки через час експерти змогли розгадати, що означав цей символ на шиї Маркл.

Цього разу Меган з'явилася в "Дуже пізньому шоу з Джеймсом Корденом" в блакитній сукні. На шиї у неї красувався кулон з лазуриту. Як пише "Газета.ру" з посиланням на The Sun, лазурит символізує щирість і мудрість. Він покликаний допомогти власнику розкрити свою внутрішню силу. Журналісти вважають, що це своєрідне послання королівській родині.

Відзначимо, що після скандального інтерв'ю Меган і принца Гаррі парочка не сходить з перших шпальт газет по всьому світу. Під час розмови жінка зізналася, що цькування британської преси і те, як на це реагували у дворі, ледь не довело її до самогубства. Маркл розкрила масу неприємних моментів з життя в Британії, а також заявила, що при дворі висловлювали заклопотаність з приводу кольору шкіри їх майбутньої дитини.

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