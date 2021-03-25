Одна з солісток групи "НеАнгели", Вікторія Смеюха, похвалилася красивими квітами

На початку березня група "НеАнгели" оголосила про те, що припиняє свою діяльність в публічному полі, передає Politeka.net. Фанати не могли повірити, адже протягом 15 років виконавиці радували їх своєю творчістю.

Однак, за словами продюсера дуету Юрія Нікітіна, зірки виступатимуть сольно. Одна з колишніх солісток, Слава Камінська, вже готує своїх шанувальників до виходу її кліпу.

Тим часом друга солістка "НеАнгелів" вирішила відпочити на курорті в Єгипті. Зірка публікує в Instagram фото свого проведення часу.

Так, на новому знімку гаряча брюнетка постала без макіяжу. Вікторія одяглася по-простому - футболка і шорти. Красуня присіла на ліжко і злегка розставила ніжки. В руках співачка тримала красиві троянди.

"Рівень локдауна - перестав ділити футболки на домашні і не домашні🤣 🤣 🤣", - написала Смеюха.

За годину публікація зібрала майже 2000 лайків і багато коментарів.

"😍 Може вчинити так і ще з половиною речей?🙂 🙂 🙂 ", "Хороша🔥", "це правда))", "красуня 😍", "Космос🔥", "супер ! 💘💞💕💖💝😍🥰🥰😍😍🐰🐰🐇🐇🐇🐰🌹🌹🌹🤩", "Крута футболка 🔥", " це точно))", "Снігова королева,полонянка Каїна?))) ", "Чарівна❤️❤️"," який погляд", " Ти найкрасивіша дівчина !!!", "Красуня!😘Най, най!❤ ️ 💋 ", "Ваша футболочка підкреслює ваш королівський статус🔥 😍", - написали користувачі мережі.

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