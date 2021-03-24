Відома українська ведуча Катерина Осадча показала, як проводить час у Грузії в компанії відомого "холостяка" Іраклі Макацарії

Як відомо, ведуча програми "Світське життя" нещодавно вирушила до Грузії і тепер ділиться звідти свіжими фото. При цьому, поїхала Осадча без свого чоловіка, Юрія Горбунова, який залишився вдома.

Як пише Politeka.net, на нових знімках, опублікованих в Instagram, Осадча з'явилася разом з Іраклі Макацарія, який полюбився українцям як головний герой шоу «Холостяк 6» і учасник «Танців з зірками».

Як з'ясувалося, Іраклі відзначає 24 березня день народження.

"Многая та благая літа, Іраклі. Нехай здійснюються всі мрії!

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На знімках Осадча позує в яскраво-жовтому пальто і сірому береті. Макацарія поруч з нею виглядає задоволеним і помітно схудлим.

Передплатники тут же почали коментувати пост.

"Я от не розумію, хто придумав що цей чол красень???? Ну звичайний, стандартний чол. все просто: заплатив за піар", "заплатив чи ні але харизма при ньому", "дуже красива пара", "заздрю білою заздрістю, була в Грузії оооооо сподобалося", "добре виглядайте! Пора одружитися!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Осадча, влаштувавши домашній ресторан, засвітила інтер'єр свого розкішного особняка: "Два паркани, камери і...".

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