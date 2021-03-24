Відома актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, розбурхала яскравим постановочним фото

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала знімок, на якому показала себе у всій красі. Як відомо, Куриленко родом з України. Вона народилася і виросла в Бердянську. Красуня ще зовсім юною поїхала підкорювати Європу і їй це вдалося. Популярність Ользі принесла роль дівчини агента 007, після чого її стали запрошувати в багато касових фільмів.

Ольга починала як модель, тому їй завжди є, чим похвалитися. Куриленко - володарка красивих форм і чуттєвих очей і губ. На свіжому фото актриса включила весь свій шарм, щоб зачарувати шанувальників. Вона була одягнена в сукню, яка злилася з її кольором шкіри. Куриленко присіла і хижо дивилася в кадр. Виглядала вона чудово.

У коментарях спекотній актрисі залишили масу приємних слів. Багато людей відзначили, що вона схожа на голлівудську красуню з минулого.

"Прям ретро стиль", «яка гарна, спору немає», "туфлі вогонь", "Ух ти... ти гориш", "прекрасна дама", "Ангельськи, диявольськи, чарівно, Дико, унікально", "схоже на класичне голлівудське фото", "Ух ти! Ти така неймовірно красива", "щасливого прекрасного дня", - пишуть користувачі Мережі.

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