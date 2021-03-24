Відома українська телеведуча, учасниця шоу «Танці з зірками» Оля Фреймут розлютила українців черговими моралями

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Ольга опублікувала відео зі своєї традиційної рубрики про етикет. Фреймут періодично розповідає, як правильно і неправильно чинити в тих чи інших ситуаціях.

Цього разу Ольга вирішила показати українцям, як правильно пити з великого келиха. Урок етикету не всім припав до смаку. Багатьох він сильно розлютив.

"Як правильно пити? Все до останньої краплі? Закидати голову? Ні. Стакан, коли п'ємо, повинен нахилятися не більше, ніж на 45 градусів", - зазначила Ольга, продемонструвавши все на відео.

У коментарях віддані шанувальники Фреймут залишили їй масу компліментів, але не обійшлося і без традиційної критики. Українці обурилися тому, що телеведуча продовжує їх повчати.

"Коли добре випити, вже буде все одно як це робити", "так чому ж ви не налили собі вдруге і не продемонстрували, як випити під кутом)", "Оля, обожнюю Ваш шарм і елегантність! Передаю привіт з сонячного Криму", "Чому стакан, а не келих, пані Оля?",- пишуть користувачі Мережі.

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