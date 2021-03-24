Відомий український музикант і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав стильний образ в розстебнутій сорочці і поділився новими подробицями про себе

Як повідомляє Politeka.net, співак опублікував новий пост на своїй сторінці в Instagram. У ньому Дантес вирішив поговорити з шанувальниками на тему повсякденних звичок. Зокрема, він показав, які емоджі використовує найчастіше.

"Хотів дізнатися, а якими смайлами ви найчастіше користуєтеся? Я просто обожнюю листування розбавляти і оживляти ними ... може ви щось використовуєте прикольне, а я провтикав?)", - написав артист.

Цей пост він супроводив не тільки списком улюблених смайлів, але і своїм новим фото, яке не могло не вразити його прихильниць. На знімку Дантес позує поруч з дзеркалом в чорних брюках зі стильним ременем і білій сорочці з принтом. При цьому, як справжній мачо, чоловік Дорофєєвої залишив свою сорочку розстебнутою. На його оголених грудях можна помітити масивний золотий ланцюжок. Завершують образ модні окуляри.

Таке фото вразило навіть відому ведучу Лесю Нікітюк, яка під знімком написала:

"Боже який парубок".

Фанати Дантеса також активно коментують пост.

"У тебе смайли прям в точнісінько як у Дорофєєвої", "ви шалено класний!", "Вова, де ти кльош брав? Ніде в магазинах не бачив чоловічий кльош", "фірмач", "Ох, яка сорочка", "циган", - пишуть люди.

Нагадаємо, Дантес вибухнув емоціями через поцілунок його дружини Дорофєєвої і Винника, слів не підбирав: "Наколитеся і...".

Як повідомляла Politeka, стильний чоловік Дорофєєвої Дантес задав моду на карантин: "трішечки булочки розслабили".

Також Politeka писала, що Дантес на емоціях розповів про невдалі стосунки до Дорофєєвої: "треба було змінити".