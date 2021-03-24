Відома пара російських зірок 71-річна Пугачова і її чоловік комік Максим Галкін продовжують розбурхувати уми шанувальників, в добавок до своїх фото батьки створили акаунти своїх дітей, які день у день набирають все більше популярності

Як передає Politeka.net, в Instagram Лізи Галкіної з'явилося недитячої фото малятка з професійним мейкапом.

"Красуня, вся в маму ❤️😍", - підписали фото автори пабліку.

Беззуба, зате з червоною помадою, дівчинка мило посміхається. На дівчинці миле платтячко і дорослий макіяж. За сторінкою юної дочки знаменитих батьків спостерігає понад 782 тисяч шанувальників. Такою багатотисячною аудиторією може похвалитися не кожен.

Вони нестримно хвалять дівчинку. Однак макіяж в такому ранньому віці викликав подив навіть у завзятих любителів знаменитих Пугачової і Галкіна.

"Світла дівчинка☀️🌟 🌻", "ой, а зубки вже забрала Зубна фея", "звичайно, красуня❤️"," і, звичайно ж, в маму❤️💖 💝", "знову зуби випали або це старе фото?", "Лізонька губки нафарбувала!!!!", "Дуже мила, але на Аллу зовсім не схожа", " красуня ❤️❤️❤️😍😍😍👏👏👏", "навіщо дівчинку нафарбували? Вона і так прекрасна", " Без зуби, але красуня !!!", "Вона і так симпотяшка, навіщо дитину фарбувати??", "В Аллу???",- прокоментували фанати.

Нагадаємо, що 71-річна Пугачова похизувалася ніжками в молодіжній сукні перед Галкіним: "35, не більше"

Як повідомляла Politeka, Пугачова хизувалася стрункими ніжками на підборах поруч зі стильно одягненою Лізою: "дочка бере приклад з мами"

Також Politeka писала, що Пугачова в рваних джинсах витанцьовувала на публіці разом з донькою, кадри вже в мережі: "Ліза, будь розумніше!"