Популярна українська співачка Аліна Гросу з нагоди виходу своєї нової пісні показала фігуру в сукні з корсетом
Зірка готується до прем'єри своєї нової пісні українською мовою, про що вона розповіла в Instagram, повідомляє Politeka.net. З цієї нагоди Гросу вирішила підігріти інтерес шанувальників, поділившись кадрами зі своїм новим образом.
"Те, чого всі так давно чекали. Прем'єра української пісні вже цієї п'ятниці", - написала співачка.
На короткому відео Гросу показує себе в новому вбранні. Так, співачка приміряла досить відверте чорне плаття з відкритими плечима, високим розрізом на спідниці і корсетом з напівпрозорими вставками. У розрізі спідниці співачки видніються кокетливі чорні панчохи.
Ще однією яскравою деталлю стала зачіска Гросу, яка заплела своє волосся в безліч дрібних кісок.
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На кадрах співачка нахилилася до камери і почала розгойдуватися в різні боки, ніби спеціально привертаючи увагу до своїх грудей в корсеті.
Такі рухи викликали певні запитання в коментарях.
"Це імпланти?" ,- написала одна з підписниць.
"Це кров. Подивіться мої 13-річні фотки, там більше були, ніж зараз", - написала у відповідь Гросу.
Шанувальники співачки не змогли пройти повз такого поста.
"ого - вго-го, ось це сюрприз! чекаємо!", "розумниця і красуня", "шикарна", "Жесть", "Посипався", "ти шикарна, Сонце", "Бджілка вже не та що була", "милота", "це вже рівень!", "Краля", "така красива. Не можу намилуватися!", "Дівчинка виросла))) а я все пам'ятаю цю пісню я маленька бджілка", - пишуть люди.
Нагадаємо, Аліна Гросу приголомшила новим експериментом із зовнішністю, від "бджілки" не залишилося і сліду: "Без образ, але...".
Як повідомляла Politeka, Гросу різко змінила імідж, покривлявшись перед камерою з новою зовнішністю.
Також Politeka писала, що Гросу підкреслила спокусливі вигини сукнями в горошок: "Аліночка, супер!".