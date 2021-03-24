Популярна українська співачка і в колишньому зірка Playboy Даша Астаф'єва розповіла про те, що для неї дійсно важливо в житті

Новим постом артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Судячи з усього, Даша вирушила відпочивати до Туреччини. Історія з місцевим осликом, який звик приходити у двір, де за ним доглядають, надихнула співачку на філософські роздуми.

"Мене оточують дуже добрі, уважні, і приголомшливі люди. Дякую кожному з вас. Бачите, Ослик в Стамбулі приходить під двір, тому що знає, кожен день про нього тут думають...Мені дуже подобається, як тут піклуються про тварин і один про одного ... так правильно. Нехай так буде завжди і скрізь!",- написала зірка.

Цей пост вона супроводила фото з тим самим осликом. На ньому співачка позує поруч з твариною в стильному костюмі з вільного світшоту і штанів цегляного відтінку. Завершили образ Астаф'євої чорна шапочка і масивні черевики.

Шанувальники Даші тут же відреагували на її пост.

"Бери нам його негайно", "на мого колишнього схожий, тільки симпатичніше", "прикольний ослик! Даша чарівна!", "Турбота це головне про всіх. хороший пост", "перша думка - що це за порода нового вихованця? потім-ой", "Салам) втомилася від козлів, тепер нова компанія?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Астаф'єва після лікарні приміряла неземний образ і сунула руки між ніг: "Та що ж ти витворяєш!".

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