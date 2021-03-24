Зірка студії "Квартал 95" Марта Адамчук показала себе у вбранні, що запам'ятовується, на фото з гримерки

Артистка "Жіночого кварталу", яку багато хто також знає як співачку і фотографа, поділилася новим атмосферним фото на своїй сторінці в Instagram.

Адамчук вирішила показати шанувальникам, як виглядає в гримерці. На фото вона сидить на диванчику, а за її спиною видніється важка шторка, яка явно покликана розділити приміщення.

Наряд красуні тут же привертає до себе увагу. Так, Марта позує в чорній водолазці і блискучому темному жакеті, покритому безліччю паєток. Він переливається різними кольорами, надаючи образу Адамчук нотку свята.

На знімку артистка весело посміхається, завдяки чому фото вийшло дуже теплим і атмосферним.

"В колекцію. Красивих гримерок", - підписала знімок зірка.

Її шанувальники тут же відреагували на пост.

"Прекрасна!", "Люблю вас", "красуня наша прям принцеса", "...і красивих фото", "Файна!" , - пишуть люди в коментарях до фото.

Раніше ми писали, що Марта поділилася з шанувальниками яскравим фото.

У кадрі дівчина в чорній футболці під шию і ненав'язливим мейкапом з скуйовдженою зачіскою нахилилася, додаючи кадру динамічності. Знаменитість знаходиться на кухні, на тлі видно шафки світлих тонів.

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