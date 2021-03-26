Хореограф і суддя з "Танців з зірками" Влад Яма частенько з сім'єю буває в гостях у своїх стареньких батьків у рідному Запоріжжі

Як передає Politeka.net, 38-річна знаменитість опублікував свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких показав квартиру батьків, заінтригувавши цікавим заняттям.

Так, Влад сидів на великому дивані у вітальні, тримаючи на колінах баян. П'ятирічний син Леон крутився поруч з ним, в очікуванні "концерту". Дружина Влада Лілія знімала все, що відбувається на камеру, також за процесом спостерігали його батьки.

"Страшно шкодую, що в дитинстві не навчився грати на музичному інструменті. А тепер граю силою думки", - раптово зізнався Яма, який намагався без рук рухати ногами так, щоб баян видавав звук. При цьому він, як телепат, закрив очі й дуже напружився. Леон швидко розкусив хитрість батька - афера була розкрита.

Потім за інструмент взялася бабуся Леона, але зіграти так і не вдалося, тому що хлопчик зажадав, щоб йому виконали хіт популярного російського репера Моргенштерна.

"Мама приймає замовлення... Синок замовив Моргенштерна", - дорослі всі дружно посміялися.

Зазначимо, показуючи особисті кадри, Влад засвітив, як живуть його батьки. Простенький інтер'єр без надмірностей, але не позбавлений затишку. На підлозі лежав великий килим, а на стінах висіли картини й фотографії в рамках.

Нагадаємо, батьки Влада все життя пропрацювали у сфері освіти, починали як вчителі-історики. Батько згодом очолював один з міських районних відділів освіти. Хореограф закінчив місцеву гімназію та Запорізький національний університет, багато років танцював у колективі "Фієста". До Києва переїхав вже в дорослому віці.

Нагадаємо, кадри затримання Влада Ями на даху з'явилися в мережі: "не підходьте, я зараз стрибну!".