Чоловік українського продюсера Олени Мозгової, співак David Axelrod повідомив про несподіваний побічний ефект китайського вірусу

Півфіналіст шоу "Голос країни" 24 березня в Facebook розмістив фото, на якому зображений в профіль в окулярах і з короткою стрижкою замість звичної шикарною довгою шевелюри, з якою ходив раніше.

"Волосся покладено на вівтар боротьби з COVID-19. Скажем так, це одна з "післяковідних" побочок. Але, як каже народна мудрість, "волосся – не зуби, відросте". Ну, а як не відросте, ходити, як [колишній американський президент Дональд] Трамп із [Олександром] Лукашенком [який вважає себе президентом Білорусі], не буду. Краще вже як [британський актор Джейсон] Стетгем або "міцний горішок" Брюс [Вілліс]", - написав він.

Відзначимо, новий образ David Axelrod багатьом сподобався. У мережі пишуть, що хоч і незвично виглядати співака з такою сверхкороткой стрижкою, але так він виглядає стильно і брутально.

"Гарний мужик! Дуже стильний образ", "Незвично. Але красиво. Брутально", "Вау", "так навіть краще", "Одужуйте. Молимося", "Стильно і брутально", "Ви у всіх образах красень", "звичайно, головне здоров'я", - пишуть в коментарях.

Володимир Ткаченко (справжнє ім'я співака) відомий також своєю участю в різних шоу. Так, він був фіналістом першого сезону "Ікс-Фактор". У 2021 році посів третє місце в «Танцях з зірками». Вже під новим сценічним ім'ям він успішно виступає в шоу "Голос країни" (9 сезон) у складі команди Тіни Кароль, де дійшов до півфіналу.

Нагадаємо, ловелас Винник знайшов собі на Голосі країни нову "молоду вовчицю": "Все, Олегу Пипець від Балана"

Як повідомляла Politeka, біда в родині переможця "Голосу країни" сколихнула українців, з'явилася подробиці: "Господи, як шкода…"

Також Politeka писала, що Кароль викликала скандал своїм рішенням по зірці Х-фактор Ломакіну на "Голосі країни": "зробила помилку..."