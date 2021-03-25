Відомий український шоумен, ведучий "Маски" Володимир Остапчук повідомив неприємну новину

Як передає Politeka.net, про це 36-річний телеведучий розповів у сторіс свого Instagram.

Володимир Остапчук приїхав в Умань до своїх батьків, але привід виявився не з приємних. У його бабусі стався інсульт, вона впала, розбила голову і тепер її забрали до себе батьки Володимира.

"Ви знаєте, що у мене є дві бабусі, мамина і Татова. І Татова бабуся вона сама жила в селі. Ну, їй звичайно допомагали, батьки приїжджали. І зараз трапилася не дуже хороша штука, у бабусі був інсульт, і бабусю привезли. Тепер у мами моєї дві мами, які живуть в Умані. Приїхав допомогти і звичайно побачити бабульок", - розповів телеведучий.

Також він показав фото зі своєю бабусею Олею, якій 95 років.

Скориставшись нагодою, Володимир Остапчук відвідав свою школу, де він не бул уже 15 років. Саме там мама телеведучого працює вчителем.

Як відомо, Володимир Остапчук народився і виріс в місті Умань на Черкащині. Він був єдиною дитиною в сім'ї. До Києва майбутній телеведучий переїхав у 2009 році. Вже після того, як здобув вищу освіту, до речі. За фахом Володимир Остапчук -філолог.

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