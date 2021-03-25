Популярна українська співачка Настя Каменських у рожевій толстовці з вирізами повеселилася на зйомці

Після презентації кліпу "Девочки рулят" Настя Каменських вирішила створити нову спеціальну колекцію одягу спільно з кращою подругою і дизайнером Ганною Завгородньою. Зірки попрацювали разом над весняною ленейкою одягу в лялькових тонах і навіть знялися в спеціальній фотосесії для реклами.

Цього разу Настя вирішила поділитися серією образів зі зйомок, якою так пишається, адже вона вперше вирішила створити щось тематичне в поєднанні з кліпом і композицією.

У рожевому костюмі зірка перетворилася в кокетку, в спортивному образі – в милу панночку, а в одній толстовці з оголеними ногами без штанів Настя і зовсім нагадала підлітка, адже кучеряві хвостики, блискучий макіяж і вигляд цілому перетворили її в неслухняну дівчинку.

"💕Нам хотілося створити щось яскраве, з незвичайним кроєм і принтом😍», - написала Настя.

Фанати не змогли пройти повз:

"Цілу 😘; Бомбааа, Насттяяяя❤; шикарна колекція🔥 😍; красуня😍; прекрасні образи❤️; Настя рулить😍 👏 👏; дуже хороша ! Класнючая; дуже по весняному!; Настя, навіщо кривляєшся посоромилася б; погляд зазиває, ваші хвостики відмінно доповнять ваш образ 😈; Настя, ви просто бомба дівчинка підліток. У вас є гайд по догляду за собою?; Белла донна; дівчатка такі дівчатка 🌸".

Як можна помітити, популярна українська виконавиця щодня публікує в Instagram нові ролики, щоб привернути увагу до себе і похвалитися схудлою фігурою. Після того, як Каменських скинула більше 20 кілограм стиль її в одязі дуже змінився.

Навіть під час рекламних фотосесій або роботи над цілими кліпами, Каменських воліє з'являтися в досить відкритих нарядах, що демонструють її талію і стегна. Цього разу фанати поділилися роликом з Настею, який був відзнятий спеціально для реклами морозива.

Нагадавши, Каменських у зухвалому образі влаштувала "дикі танці" разом з Нікітюк на зйомках: "Леська бомба!".

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