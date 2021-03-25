Відома українська актриса Валерія Товстолес, зірка "жіночого кварталу", влаштувала спекотну зйомку в одній червоній білизні

Актриса жіночого кварталу звикла бути в центрі уваги, адже дівчина досить різнобічна особистість. Зокрема, хоча дівчина і отримала освіту за спеціальністю "Фінанси і кредит", вона вирішила пов'язати себе з життям в телевізійній сфері. Так, Лера вже знімалася в шоу "Ліга сміху", "Розсміши коміка" та інших.

Причому головним досягненням стрункої красуні є її участь у багатьох модних показах, адже Лера також працювала моделлю по всьому світу і навіть виходила на подіум разом з Іриною Шейх. Товстолес не складає труднощів продемонструвати фігуру в кращому світлі.

Що вона і зробила на останній зйомці. Лера позувала в простій червоній білизні і спокусливо вигнулася, демонструючи в різних позах підтягнуту фігуру, за якою ретельно стежить в спортзалі.

"Яка фотка Ксюші краще?) 1,2,3?) Студія з неймовірною атмосферою", - пише Лера під фото.

Фанати не стали її ігнорувати:»вогняна🔥; Богиня); перша найкраще; дуже красива; на 1 є *опа, на 3 емоція️️; добре🔥; перше краще; Середня з формами; Lady In Red; зловживаєш одягом, вона тобі не потрібна".

Раніше в ефірі перед концертом» жіночого кварталу " Лера не стала скромничати. Дівчина продемонструвала свої таланти у всій красі - просто задерла ногу вгору до самої голови, задираючи свій сценічний костюм з непристойним вирізом на стегні. Через те, що надіти під таке вбрання довелося досить незметное білизна, кадр вийшов досить відвертим.

Момент з піднятою ногою і задерлася нижньою частиною костюма, якраз і потрапив на камеру. Заради більшої інтриги Лері довелося зацензурити фото і прикрити оголені сідниці спеціальним смайликом.